Кремлівські рупори вдалися до символізму чисел та влаштували істерику через постачання танків для України.

В ефірі федерального каналу РФ влаштували істерику через ініціативу німецької компанії щодо постачання Україні 88 танків Leopard.

Фрагмент програми з'явився у мережі.

Один з "експертів" пропагандистської програми побачив "очевидний символізм чисел".

"Німецька корпорація заявила, що готова надати Україні 88 танків "Леопард": 50 старих та 38 нових. Що таке цифра 88? Зараз почався скандал! 88 заповідей неонацизму. В основу покладено 8 розділ, 88 слів із книги Майн Кампф Гітлера. Тобто фактично Німеччина підтвердила, що вона стала на рейки неонацизму. Ми бачимо відродження фашизму в рамках НАТО", - заявив пропагандист.

Топ-пропагандистка Путіна Ольга Скабєєва вгледіла ще більше "символізму" й додала, що перша партія танків повинна була надійти 14 квітня.

Раніше заступник голови Радбезу РФ, експрезидент Росії Дмитро Медведєв порівняв депутатів Бундестагу з їхніми нацистськими попередниками через ухвалення рішення про постачання важкого озброєння для України.

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