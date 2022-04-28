Соратник російського диктатора розлючений позитивним для України рішенням та назвав його "печальним".

Заступник голови Радбезу РФ, експрезидент Росії Дмитро Медведєв порівняв депутатів Бундестагу з їхніми нацистськими попередниками через ухвалення рішення про постачання важкого озброєння для України.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Мабуть, німецьким законодавцям не дають спокою лаври їхніх попередників, які засідали у німецькому парламенті під іншою назвою у минулому столітті. Це сумно для парламенту. Сумно закінчується" - написав Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, німецький Бундестаг схвалив 28 квітня надання Україні важкого озброєння. За це проголосували 586 з 693 присутніх депутатів, 100 були "проти", сім "утрималися". Ухваленню рішення передували майже 70-хвилині дебати.

Вагання Німеччини в допомозі Україні: головне

Німецька компанія Rheinmetall Landsysteme звернулася до федерального уряду із запитом про дозвіл на постачання Україні 100 бойових машин піхоти Marder.

21 квітня стало відомо, що за вказівкою Олафа Шольца Міноборони Німеччини викреслило все важке озброєння зі списку військової допомоги Україні. Зокрема, з нього зникли танки Leopard, БТР Puma й Marder, БТР Boxer, Fuch. Таким чином, список, поданий Україною Німеччині з проханням надати озброєння для боротьби з російськими окупантами, скоротився з 48 до 24 сторінок.

Через відмову постачати Україні важке озброєння Олафу Шольцу може загрожувати відставка. Зокрема, невдоволення рішенням канцлера наростає всередині коаліції, а опозиція вже наступного тижня може запустити процедуру оголошення недовіри Шольцу.

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