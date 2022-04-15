ФСБ попросила збільшити витрати на поховання військових.

Похорон військових країни-агресорки може подорожчати щонайменше на 17%. Саме на стільки ФСБ попросила збільшити бюджет на поховання та надгробки для військових.

Про це повідомляє російська служба BBC.

Війна в Україні спровокувала небачену інфляцію в Росії. Повпливали санкції, вихід бізнесу, паніка покупців і перебої з постачанням. В річному вираженні у березні вона досягла майже 17%.

Саме на стільки ФСБ планує збільшити витрати на похорон своїх військових. Ці витрати покриваються з бюджету, але ще не індексувалися.

Відтак, компенсація витрат на поховання одного загиблого на військовій службі зросте на 7800 – 11 000 рублів до 56 400 – 74 200 рублів ($695-915).

Нагадаємо, що українські сили оборони ліквідували приблизно 20 тисяч окупантів. Знищено також понад 750 танків і 160 винищувачів.

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