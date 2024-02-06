Співмешканки учасників так званої "СВО" зможуть отримати спадщину і гроші.

У Російській Федерації підготовлено відповідний законопроект. Згідно з ним, співмешканкам солдатів, які загинули на війні в Україні, дозволять укладати з ними шлюби посмертно.

Як повідомляє The Moscow Times, відповідний законопроект внесли на розгляд до Держдуми депутати Павло Крашенінніков, Андрій Турчак та Андрій Клішас.

"Факт перебування в шлюбних відносинах може бути встановлений судом, якщо чоловік і жінка проживали спільно не менше трьох років або не менше одного року при наявності спільної дитини і вели спільне господарство", — сказано в документі.

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За задумом його авторів, в ході винесення рішення про визнання факту "шлюбних відносин" суд повинен буде вказати момент їх виникнення (початку). Таке визнання Фемідою і прирівняють до укладення офіційного шлюбу. Згодом відомості про нього внесуть до Єдиного державного реєстру записів актів цивільного стану.

Таким чином, жінки, які неофіційно проживали із загиблими учасниками війни в Україні, разом з "посмертним шлюбом" отримають право на спадщину і всі відповідні виплати, обіцяні Кремлем.

Життя окупантів, які повернулися до РФ - деталі

Нагадаємо, нещодавно колишні російські зеки, завербовані в колоніях для участі у війні проти України, поскаржилися президенту РФ Володимиру Путіну на обман, пов'язаний з виплатою обіцяних грошей. Зокрема, представники роти "Шторм Z" розповіли про проблеми, з якими вони зіткнулися в Орловській області. Їм не нараховують обіцяні зарплати, не видають посвідчення, не виконують інші обіцянки, дані під час вербування в місцях ув'язнення.

Один з окупантів заявив, що мова про добровольців штурмової роти "Шторм Z", всі вони - уродженці міста Орел і Орловської області, закріплені за військкоматами регіону. В Україні майже всі отримали поранення. За деякими даними, У інших військовослужбовців "Шторм Z" були аналогічні проблеми.

Також повідомлялося, що самі росіяни в жаху від повернення додому злочинців, які були завербовані для участі в так званій "СВО" у виправних колоніях. Наприклад, у Владивосток повернувся місцевий житель, якого суд засудив до 24 років в'язниці за жорстоке вбивство. Зокрема, Георгій Повілайко пробув на фронті всього лише три місяці, а до цього рік у в'язниці. "Герой СВО" був засуджений у серпні 2021 року за звіряче вбивство 37-річної матері двох дітей.

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