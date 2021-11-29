Спеціальний штучний інтелект вивчатиме цифрові сліди особистостей в інтернеті - інформацію про інтереси, захоплення, події з життя.

Влада Російської Федерації видала грант на дослідження можливостей використання штучного інтелекту (ШІ) для психологічної діагностики особистості за соціальними мережами.

Гроші від Аналітичного центру при Уряді РФ отримала ФДБУ "Інститут системного програмування ім. Іваннікова", пише "Коммерсантъ". Розмір гранту невідомий, проте журналісти виявили, що сам інститут оголосив тендер для проведення дослідження на 36 мільйонів рублів (понад 13 мільйонів гривень). Підрядник зобов'язаний завершити роботи до 1 вересня 2024 року.

Підсумком дослідження має стати технологія психодіагностики за аналізом даних профілю в соцмережі, яка нібито покликана допомогти боротися з групами смерті, залученням громадян у терористичну діяльність і екстремізмом, як заявляють у російському уряді.

У тендерній документації йдеться, що поширення технологій, які використовують цифрові сліди для аналізу особистості, "відкриває широкі можливості з оцінки особистості та прогнозування її поведінки без здійснення психологічного тестування, що вимагає її добровільної згоди".

Одне з джерел таких цифрових слідів - соціальні мережі, що "накопичують великі матеріали щодо інтересів, захоплень, записів користувача, які фіксують показники його поведінкової активності".

Для аналізу акаунтів збираються використовувати штучний інтелект.

"Програмою дослідницького центру ІСП РАН передбачено, зокрема, створення довіреної технології діагностики властивостей особистості", - повідомили журналістам у прес-службі Аналітичного центру при уряді.

Читайте такожВ інтернет злили 53 мільйони записів з особливими даними українцівЯк заявляється, таку технологію планують застосовувати, зокрема, для оцінки стану осіб, які ухвалюють ключові державні або корпоративні рішення, а також "розпізнавання маніпулятивного управління великими соціальними групами, оцінки творчого потенціалу працівників і моделювання їх професійного розвитку".

"Такі проекти можуть допомогти у виявленні та своєчасному реагуванні на розпалювання національної ворожнечі, формування груп смерті, вербування або залучення громадян до терористичної діяльності", - додали в АЦ.

При цьому на думку юристів, масова психодіагностика профілів росіян в соціальних мережах може суперечити законодавству щодо захисту персональних даних.

"Наприкінці минулого року було ухвалено поправки до закону Про персональні дані, згідно з якими опубліковані громадянами дані можуть використовуватися для будь-якого аналізу тільки за їх згодою", - розповів викладач Moscow Digital School Олег Блінов.

Він вважає, що використання даних порушує права та інтереси громадян на таємницю приватного життя.

Читайте такожРогозін пообіцяв Путіну можливість стежити за Росією через космічне "державне око"За словами директора з правових ініціатив Фонду розвитку інтернет-ініціатив Олександра Ореховича, навіть якщо людина не обмежила доступ до інформації, опублікованої в соцмережах, вона захищається законом Про персональні дані, на обробку має бути отримана окрема згода, яка міститиме умови та обмеження обробки інформації третіми особами.

"Ще більше питань викликає перспектива обробки підрядником даних з соцмереж, які людина не робить публічними", - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський продовжив заборону російських сайтів і соціальних мереж в Україні.

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Автор: Катерина Комолова