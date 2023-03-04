У потоці божевільної маячні жінка сказала й правду про те, що українці та росіяни - "не брати".

Російська пенсіонерка закликає знищити всіх українців аж до немовлят. Крім того, жінка має претензії й до Польщі.

Як повідомив український журналіст Денис Казанський, просто на вулиці під час спілкування з журналістом російська бабуся заявила, що в Україні та Польщі живуть націоналісти, яких потрібно всіх знищувати.

"Х*хли - поліцаї... західна Україна вся, буквально. І поляки - націоналісти. Там треба їх всіх прикінчити - х*хлів до останнього, і їхніх дітей вбити. Це гниль і її треба знищити. Все населення... Українців всіх вбити, аж до немовлят знищити. Це гниль поширилася, тепер вони нас не люблять. Ніякі вони нам не брати і не сестри", - сказала цинічна росіянка.

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Треш-новини з РФ: основне

Росія щодня живе треш-новинами. Нещодавно в мережі опублікували розмову, в якій росіянин називає свою країну жертвою нападу, а подружжя з російського міста Ноябрськ Тюменської області назвало новонароджену доньку ім'ям Росія.

Перед цим росіянка радісно заявила, що хоче відправити чоловіка на війну, аби його там вбили. Долю компенсації вона вже передбачила. А багатодітна мати-патріотка з Росії заявила, що готова відправити на фронт як гарматне м'ясо чотирьох своїх синів, а собі "ще народить".

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