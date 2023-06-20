Росія відправляє на фронт переважно бурятів, тувинців і калмиків.

Російська Республіка Тива, де народився російський міністр оборони Сергій Шойгу, за рік повномасштабної війни, розв'язаної Москвою проти України, перетворилася на край сиріт і вдів.

Як з'ясувало російське видання "Важные истории", Тива – регіон-лідер за зростанням числа отримувачыв військової пенсії за втратою годувальника. Опубліковані Міноборони дані показують, що у 2021 році такі виплати оформили 300 осіб, а за 2022 рік – понад 9 тисяч. Більшість одержувачів пенсії за втратою годувальника – близькі військових, ліквідованих в Україні.

Ще в семи регіонах, включаючи Алтай, Бурятію, Комі і Калмикію, зростання числа одержувачів виплат (в порівнянні з минулим роком) перевищило 50%. Найнижчий приріст – у Центральному, Сибірському, Північно-Західному федеральних округах та окупованому українському Криму.

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Наявна статистика не повністю відбиває втрати серед вихідців з регіонів, адже в пенсійну статистику відомства увійшли тільки ті, хто вже пройшов всі бюрократичні процедури і зміг оформити виплати.

Тувинці на війні проти України

Росія, яка розв'язала криваву загарбницьку війну проти України, відправляє на фронт переважно уродженців регіонів, де значна частина населення – нацменшини. Через це Кремль публічно звинувачували в проведенні етнічної чистки.

Серед загиблих на війні, про яких відомо, також переважно буряти, тувинці та калмики. Мешканців цих регіонів ховають також без особливих почестей.

Навесні в Туві розгорівся скандал – жителі регіону випадково виявили, що їхніх близьких, ліквідованих на війні, поховали в Новосибірську - більш ніж за 1000 кілометрів від їхнього дома - без відома їхніх сімей.

А раніше мобілізовані з Туви скаржилися, що їх відправляють на фронт як гарматне м'ясо і у війську вони стикаються зі знущаннями.

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