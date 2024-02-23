Дані російської влади відрізняються від даних журналістів.

У Забайкальському краї офіційно підтвердили, що під час ракетного удару по полігону в Донецькій області загинули 16 російських загарбників з 36-ї мотострілецької бригади.

Раніше глава Борзинського району Роман Гридін повідомляв про загибель чотирьох окупантів з його району, в Краснокаменському районі відзвітували про п'ятьох загиблих військовослужбовців, в Нерчинському - про двох і в Тунгокоченському - про одного.

Сьогодні керівник адміністрації Чити Інна Щеглова підтвердила загибель ще чотирьох окупантів. "Надійшла попередня інформація. Після отримання офіційного повідомлення повідомимо сім'ям та рідним", - сказала вона.

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Удар по полігону в Донецькій області: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого в мережі почали писати про удар по шикуванню окупантів біля села Трудівське Волноваського району. За даними ЗМІ, в результаті ударів з РСЗВ HIMARS ліквідовані не менше 65 загарбників.

Незабаром були опубліковані фото і відео з місця ударів, на них можна було побачити велику кількість загиблих. Повідомлялося, що військових поставили в чистому полі перед приїздом генерала.

Російське видання "Важливі історії" знайшло в чатах список загиблих окупантів, в ньому вказані імена 65 солдатів, ще троє - не впізнані.

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