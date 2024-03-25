Місцева влада не коментувала того, що відбувається.

Уночі Ростовську область атакували безпілотні літальні апарати, у регіоні скаржаться на перебої зі світлом.

За даними російських Telegram-каналів, місцеві жителі чули щонайменше 10 вибухів, також у небі було чутно характерні для дронів-камікадзе звуки. "Это Ростов" пише, що БПЛА спробували атакувати Новочеркаську ГРЕС.

У деяких будинках виникли перебої зі світлом. Незабаром у бік теплової електростанції поїхали автмобілі МНС і карети швидкої медичної допомоги. Очевидці кажуть, що бачили дим у цьому районі.

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Тим часом у Цивільній обороні регіону заявили, що на наземних об'єктах не фіксували ні вибухів, ні пожеж. Місцева влада мовчить.

Вибухи та пожежі в Росії: останні новини

Увечері стало відомо про гучний вибух у Нижньому Новгороді. У мережі опублікували відео, на якому можна помітити яскравий спалах. Місцеві канали пояснили це вибухом ізолятора на лінії електропередачі.

А 20 березня невідомі безпілотні літальні апарати атакували Енгельс у Саратовській області, де розташована російська авіаційна база "Енгельс-2". Місцевий губернатор заявив, що дрон збили, руйнувань немає.

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