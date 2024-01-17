Це перший в Росії завод з виробництва поліефірного штапельного волокна, його відкрили в червні 2023 року.

У місті Шахти Ростовської області загорівся передовий завод з виробництва полімерів "Авангард", який відкрили менше року тому..

Як повідомляє адміністрація міста Шахти, після вибуху, який прогримів близько 11:30 за місцевим часом, на підприємстві почалася пожежа на площі до 1 тис.кв. м. Згодом пожежу вдалося локалізувати на площі 360 кв. м, але гасіння ускладнює високе навантаження.

Спочатку влада повідомляла, що постраждали дві людини – чоловік і жінка, вони госпіталізовані. Згодом тг-канал База повідомив про 9 постраждалих. За даними джерел, 3 людини отримали опіки, у одного діагностована контузія, інші отримали переломи і рани.

Відео дня

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що версія атаки безпілотника на підприємство не підтверджується.

"За даними військових, ППО в цей час не працювало", - написав він.

Російська влада заявила, що попередня причина загоряння на поліефірному заводі в Ростовській області - коротке замикання в цеху з виробництва наповнювачів для матраців і подушок.

У той же час очевидці в соцмережах викладають відео пожежі і підтверджують гучний вибух на підприємстві.

Палаючий завод "Авангард" - це перший в Росії завод з виробництва поліефірного штапельного волокна, його відкрили в червні 2023 року. Глава регіону назвав його "імпортозамінним виробництвом".

Пожежі в Росії

13 січня пожежа на пітерському складі Wildberries охопила половину об'єкта: 50 квадратних метрів з 100. На момент НП там перебувало близько приблизно 1200 працівників. Збиток від пожежі в компанії оцінили в 15-17 млрд рублів.

Також повідомлялося, що в Росії противники путінського режиму в черговий раз спалили кілька релейних шаф на залізниці в районах міст Саратов, Ярославль і Дзержинськ Нижегородської області. В результаті рух на зазначених залізничних ділянках центральної частини Росії було паралізовано.

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