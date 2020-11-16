На кадрах з відеореєстратора видно, що росіянин виїжджає на пішохідну частину вулиці, після чого їде по бульвару, де від нього відскакують пішоходи.

У російському Тольятті місцевий житель в стані наркотичного сп'яніння викрав автомобіль дорожньо-патрульної служби, поїздив по тротуарах і ледь не задавив пішоходів.

Запис з відеореєстратора автомобіля патрульних опублікувало видання "Підйом" у своєму Telegram-каналі.

За словами очевидців, чоловік розсікав по тротуарах "як у популярній грі GTA". На кадрах з відеореєстратора видно, що росіянин виїжджає на пішохідну частину вулиці, після чого їде бульваром, де від нього відскакують пішоходи. Потім він об'їжджає патрульну машину з сигнальними маячками, що рухається йому назустріч, і намагається загорнути у двір, але не може рівно увійти в поворот, двічі вдаряючись об бордюри і кущі. Після цього водій виходить з автомобіля і нападає на людину, що йде вулицею. Запис закінчується, коли до порушника підбігають співробітники ДПС.

Читайте такожУ Росії чоловіка врятували від смерті, переїхавши його машиною посеред парковки Як розповів постраждалий місцевий житель, неадекват напав на нього, коли він чистив лобове скло свого автомобіля. Він стверджує, що у нападника була кров на губах, він почав бити без розмови, після чого спробував відібрати сумку.

"Трохи відходжу, він починає лізти за кермо, я рушив в його бік, став виганяти, говорити, що там дитина. Подіяло», - повідомив чоловік.

Очевидці повідомили, що росіянин намагався зупинити проїжджаючі машини, але в підсумку викрав поліцейський ВАЗ-2115.

Як пише видання "Сова", за попередніми даними, 40-річний чоловік був у стані наркотичного сп'яніння. У момент крадіжки патрульного автомобіля співробітники ДПС оформляли протокол про ДТП - вони почали за викрадачем погоню.

На порушника завели кримінальну справу про неправомірне заволодіння патрульним автомобілем, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Відео містить нецензурну лексику!!!

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Автор: УНІАН