Тепер на вибори від "Єдиної Росії" відправлятимуть кандидатів з числа військових.

Кремль вирішив використати ветеранів війни в Україні в якості кандидатів на виборах від партії "Єдина Росія", остаточно перетворивши її в партію війни. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Про намір виставити кандидатури учасників війни на регіональних виборах в 2023 і 2024 роках заявив один з топ-функціонерів "Єдиної Росії" Олександр Сидякін.

ISW зазначає, що використання військовослужбовців в якості кандидатів на виборах – досить типове явище для воюючої країни, незалежно від чесності і значущості цих виборів. Однак Кремль, схоже, вирішив використовувати кандидатів-військових в набагато більших масштабах, ніж це буває.

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"Кремль, ймовірно, прагне (...) заручитися підтримкою військових виборців і членів їх сімей і зробити "Єдину Росію" остаточною політичною партією провоєнного руху", – кажуть аналітики.

В ISW не вважають це ознакою підготовки Кремля до нової ескалації на фронті, а навпаки вбачають у цьому бажання влади зберегти за собою підтримку російських ультранаціоналістів без прямого виконання їхніх вимог.

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