Профспілки вирішили не влаштовувати традиційну ходу, побоюючись терористів.

У Москві скасували традиційну вуличну ходу на 1 травня. Про це заявив представник Федерації незалежних профспілок Росії Олександр Шершуков в коментарі ТАСС.

"У столиці не буде ходи та мітингів, але планується урочисте засідання, в якому братиме участь профспілковий актив, Профспілкові керівники і запрошені деякі представники соціальних партнерів", – сказав він.

Шершуков зазначив, що "зараз рівень терористичної небезпеки вище", тому навіть у віддалених від лінії фронту регіонах потрібно проводити Першотравень "в інших трохи формах", ніж традиційна вулична хода.

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Скасування парадів в Росії

На цьому тижні стало відомо, що в прикордонних з Україною Курську і Бєлгороді місцева влада вирішила відмовитися від обов'язкового в останні роки військового параду на 9 травня. Причиною названі міркування безпеки - не хочуть "провокувати" ЗСУ.

Тим часом у столиці скасовувати парад на 9 травня поки не планують. Принаймні про це заявляє спікер Кремля Дмитро Пєсков, відомий своєю нестримною пристрастю брехати повсякчас.

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