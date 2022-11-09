Раніше влада закликала заборонити "Грінпіс" через те, що її фінансують "країни, що насаджують русофобію".

Група депутатів з трьох регіонів Росії (Іркутської області, Забайкальського краю і Бурятії) просить Генпрокуратуру РФ визнати природоохоронну організацію "Грінпіс" "небажаною".

У "Грінпіс" заявили, що ініціатива пов'язана з тим, що організація виступила проти поправок до закону "Про охорону озера Байкал", які знімали заборону на суцільні санітарні рубки біля самих берегів озера.

Депутат Держдуми РФ Олександр Якубовський, який раніше пропонував визнати "Грінпіс" "іноземним агентом", заявляв, що організація отримує 70% свого бюджету від країн, що насаджують "тотальну русофобію і нацизм".

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Російське екологічне товариство навесні просило Мін'юст РФ внести "Грінпіс" разом зі Всесвітнім фондом дикої природи (WWF) до реєстру "іноземних агентів". Тоді пропозицію мотивували "недружніми діями" щодо державної екологічної політики.

Рішення не було прийнято, оскільки міжнародні організації не можуть бути включені до реєстру "іноагентів".

Нагадаємо, небажаними організаціями в Росії визнають Іноземні або міжнародні неурядові організації, діяльність яких "може становити загрозу основам конституційного ладу Російської Федерації, обороноздатності країни або безпеки держави".

Таким організаціям заборонено вести діяльність на території РФ. За порушення цієї заборони передбачені адміністративні та кримінальні заходи покарання.

Екоцид проти України

За останніми даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, збиток, заподіяний окупантами українському довкіллю, вже зараз оцінюється в 37 мільярдів євро (близько 1.4 трильйона гривень). Але, як стверджують екологи, навіть ця божевільна сума не відбиває реальну картину.

20% природоохоронних територій України вражені війною. Росіяни окупували 8 заповідників і дванадцять національних природних парків. Майже 80% території Національного парку "Святі гори" знищені. В окупованій "Асканії Новій" гуманітарна криза.

Росію закликають покарати за екологічні злочини в Україні.

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