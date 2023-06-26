Формально Пригожин ще під слідством, але процесуальних дій по ньому немає.

Російська Генпрокуратура досі не закрила кримінальну справу проти Євгена Пригожина тому, що не знає, як це зробити без ганьби. Про це пише з посиланням на джерела телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, близький до одного з кремлівських кланів.

Джерело стверджує, що кримінальну справу про заколот хоч і не закрито формально, але в реальності жодних слідчих дій немає. У день заколоту заступник генпрокурора Анатолій Разінкін особисто обдзвонював регіональних прокурорів Ростовської, Воронезької та Липецької областей, вимагаючи від них активно тиснути на місцевих правоохоронців, щоб ті чітко фіксували всі злочини вагнерівців, особливо епізоди із загиблими.

"Тепер в ГП ламають голову, як нівелювати все це і уникнути ганьби", – говорить джерело.

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Схожа ситуація і в ФСБ. Там вже встигли заявити, що постанову про порушення кримінальної справи скасовано. Однак документи ще не надійшли, оскільки через заколот у Москві понеділок оголосили неробочим днем. Тепер ФСБшники теж думають, як бути з уже оформленими трупами.

Кримінальна справа проти Пригожина - що відомо

Вранці в суботу, коли вагнерівці вже захопили Ростов і збили до того моменту як мінімум два вертольоти, Путін виступив по російському телевізору і оголосив бунтівників зрадниками. При цьому він пригрозив покарати їх за законом.

У той же день російські силовики кинулися відкривати кримінальні справи проти Пригожина особисто і за фактом збройного заколоту в цілому. Справа дійшла навіть до обшуків у пітерському штабі "Вагнера", де швидко знайшлися вантажівки з готівкою, фальшиві паспорти з обличчям Пригожина і білий порошок.

Після того, як за посередництва Лукашенка, між Кремлем і Пригожиним була досягнута домовленість про припинення заколоту, спікер Путіна заявив, що кримінальні справи скасують. Однак станом на ранок понеділка кримінальне провадження формально тривало.

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