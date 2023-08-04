Він поглумився над нею, погрожуючи лезом канцелярського ножа.

У російському Омську засуджений за зґвалтування і вбивство ув'язнений зґвалтував медсестру.

Про це пишуть російські Telegram-канали. Інцидент стався в лікувально-виправній колонії №2. Засуджений на 18 років 36-річний Павло Губарєв поскаржився на своє самопочуття і попросився в медсанчастину. Там він залишився наодинці з 26-річною медсестрою.

Тоді чоловік зачинив двері і, погрожуючи лезом від канцелярського ножа, зґвалтував дівчину. Після цього він сам відчинив двері. На росіянина відкрили справу про зґвалтування та захоплення заручника.

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Злочинність в Росії: останні новини

Восени минулого року, під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, на території країни-агресора зафіксували велике зростання кількості злочинів з використанням зброї.

Крім того, постійно з'являються новини про злочини, скоєні повернулися з війни солдатами і найманцями. Повідомлялося, що тільки за сім місяців 2ього року таких "героїв" звинуватили у вбивстві як мінімум 17 осіб.

Експерти прогнозують, що Росію чекає ще більш важкий час, оскільки злочинів і збройних "розборок" в країні в майбутньому буде ставати все більше.

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