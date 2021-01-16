Слідчі в Іркутській області Росії порушили справу про зґвалтування 29-річного ув'язненого Кежика Ондара.
Читайте такожУ Росії підполковник з дружиною померли під час БДСМ-оргії: їх у підгузках знайшла донькаПро це повідомив правозахисник, засновник організації Gulagu.net Володимир Осечкін, пише "Сноб".
На думку правозахисника, ув'язненого катували в інтересах слідчих, які розслідують справу про бунт у виправній колонії.
Зазначається, що про тортури повідомила сестра потерпілого Азіяна Ондар. Вона розповіла, що її брата довгий час жорстоко били та катували співкамерники: в першу добу йому зламали ногу, на другу - "засунули в задній прохід кип'ятильник, включили його".
"Кип'ятильник, як я зрозуміла, вибухнув прямо всередині брата. Жахливі травми, знадобилося дві складні операції, але він все одно буде інвалідом", - розповіла вона.
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