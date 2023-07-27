У документі приділено увагу і Польщі з Україною.

Журналісти дізналися, як саме пропагандисти розповідатимуть росіянам про чергову річницю Хрещення Русі. Про те, що в результатн російських обстрілів в Одесі був знищений Спасо-Преображенський собор, там не згадують.

Про це розповіли журналісти видання "Медуза", які ознайомилися з новою "методичкою", яку отримали державні та провладні медіа від Адміністрації президента РФ. У ній говориться, що саме пропагандисти повинні розповісти росіянам в матеріалах до чергової річниці Хрещення Русі, яка відзначається 28 липня.

Саме хрещення слід називати "ключовим поворотом російської історії" і "точкою становлення державності", яке перетворило "східнослов'янські племена"в" єдиний народ".

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У документі приділено увагу і Польщі з Україною. Зокрема, королі першої нібито "насаджували католицизм і уніатство на окупованих споконвічно російських територіях, щоб роздрібнити народ і підпорядкувати його собі".

Офіційний же Київ в" методичці "названий" віровідступницьким режимом", який веде боротьбу проти Української Православної церкви, щоб"знищити духовні зв'язки братніх народів".

Виправити "ситуацію з православ'ям в Україні", за оцінкою авторів методички, повинен, звичайно, Володимир Путін. Пропагандисти зобов'язані пояснити росіянам, що саме він нібито "повернув Росії місію захисниці православної віри". В особисту заслугу Путіну також ставиться "підтримка відродження православ'я" і "реставрація церков" в Росії.

Знищення Спасо-Преображенського собору в Одесі

23 липня впро час нічної атаки, яку росіяни здійснили різними типами ракет, в Одесі значні пошкодження отримали Спасо-Преображенський собор, Будинок вчених і ряд інших будівель і пам'ятників в історичному центрі міста, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО.

Предстоятель Української Православної Московського Патріархату митрополит Онуфрій відреагував на нічний удар РФ по Одесі. Він не засуджував Росію за обстріл історичної частини міста. Натомість він завуальовано стверджує, що"кожен, хто націлений на небо, в кінцевому підсумку потрапляє в себе".

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