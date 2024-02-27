Інцидент стався у Волгограді, але СК РФ передав "фігуранта" в Чечню.

Росіянин Микита Журавель, якого після затримання "за спалення Корану" побив син глави Чечні Рамзана Кадирова, отримав 3,5 роки в'язниці.

Як повідомляє SOTA із залу суду, 19-річний житель Волгограда Журавель, якого звинуватили в спаленні Корану, отримав 3,5 роки колонії загального режиму. Журавеля звинуватили за двома статтями - "образа почуттів віруючих" і "хуліганство".

Затримали юнака в травні 2023 року після того, як в Телеграм-каналі "Ранок Дагестану" опублікували відео, на якому людина (було видно тільки руку) в кущах біля Волгоградської Соборної мечеті спалює Коран. На допиті він "зізнався", що підпалив Коран у Волгограді і зняв це на відео нібито на замовлення спецслужб України за 10 тисяч рублів.

Відео дня

"Журавель визнав провину в спаленні священної книги, але не в хуліганстві. Він вибачився перед мусульманами за свій вчинок, заявивши, що не знав, як для них важливий Коран", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за особистим розпорядженням голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна справу Журавеля передали для розслідування в Чечню. Біля Грозненського СІЗО юнака зустріли обурені жителі регіону з плакатами "Руки геть від Корану".

У серпні стало відомо, що Журавеля побив син глави Чечні Рамзана Кадирова Адам. Регіональний омбудсмен Мансур Солтаєв тоді запевнив, що в Чечні "ніхто не може бути підданий катуванням і побиттю" і по інциденту проведуть перевірку. Після перевірки в МВС не стали порушувати кримінальну справу, пославшись на вік Кадирова-молодшого - кримінальна відповідальність в РФ настає з 16 років, а Адаму на момент побиття було 15-ть.

"Після того, що сталося Адам Кадиров отримав як мінімум чотири нагороди і посаду в Службі безпеки Чечні", - йдеться в повідомленні.

У жовтні Рамзан Кадиров опублікував відео з Журавелем. У ньому обвинувачений у спаленні Корану висловлює бажання прийняти іслам. У відповідь Кадиров назвав його "агентом СБУ", "провокатором і диверсантом". Через два місяці на прес-конференції глава Чечні заявив, що" було б добре", якби його син убив Журавеля.

У листопаді 2023 року "Меморіал" визнав Микиту Журавеля політв'язнем. На думку правозахисників, у них є підстави сумніватися, що саме він спалив Коран, так як на відео немає вказівок авторства.

Затримання Микити Журавеля - деталі

Нагадаємо, у Волгограді (РФ) затримали 19-річного Микиту Журавеля за спалення Корану. Російські силовики вирішили віддати його в розпорядження кадировців. За версією слідства, 19 травня 2023 року юнак спалив Коран, знявши цей процес на відео. В ході допиту Журавель зізнався, що влаштував спалення Корану "за вказівкою спецслужб України за винагороду 10 тис. рублів", а після передав записане відео "співробітнику СБУ".

У серпні 2023 року стало відомо, що син правителя Чечні Рамзана Кадирова - Адам - особисто б'є ув'язнених, які утримуються в грозненському СІЗО. За словами уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової, їй надійшло звернення Журавеля, який утримується в СІЗО в Грозному. Під час відвідування в слідчому ізоляторі його побив син глави Чеченської Республіки Адам Кадиров.

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