SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з канадським супутником

Для запуску використовували оновлену версію ракети - Block 5.

Компанія SpaceX успішно здійснила в неділю запуск ракети-носія Falcon 9 з комунікаційним апаратом Telstar 19V для канадського супутникового оператора Telesat.

Пряма трансляція запуску велася на сайті SpaceX. Ракета стартувала з мису Канаверал у США. Як зазначається на офіційній сторінці компанії в Twitter, через 10 хвилин після запуску перша ступінь ракети зробила посадку на платформу Of Course I Still Love You в Атлантиці.

Successful deployment of Telstar19 VANTAGE to a geostationary transfer orbit confirmed. pic.twitter.com/cXKyyw6VXC — SpaceX (@SpaceX) July 22, 2018

"Підтверджено успішний висновок Telstar19 Vantage на перехідну геостаціонарну орбіту", - йдеться в повідомленні SpaceX.

Раніше повідомлялося, що компанія SpaceX запустила з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида на Міжнародну космічну станцію (МКС) ракети Falcon 9 з роботом з штучним інтелектом під назвою CIMON (Crew Interactive Mobile Companion - Інтерактивний мобільний супровід екіпажу).