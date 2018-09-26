Вчені розповіли про природу людського бажання почухатися

Бажання почухатися у людини викликають токсини, залишені на шкірі тваринами або рослинами.

Про свербіння наукових знань не так вже багато, але ця недооцінена сфера медицини може розкрити дивовижні факти про людський мозок.

Читайте такожВчені з'ясували, що мозок людини запрограмований лінуватися

Згідно з дослідженнями, у кожного з нас щось свербить приблизно 100 разів на день. Встановлено, що бажання почухатися викликають токсини, залишені на шкірі тваринами або рослинами, передає Бі-бі-сі. Токсини викликають викид гістаміну, це частина імунної реакції організму. В результаті нервові волокна починають посилати "сверблячі" сигнали в мозок. Найпростіший приклад - зустріч з медузою.

До деяких пір вважалося, що свербіж і біль йдуть по одному шляху, але в 1997 році було зроблено несподіване відкриття, яке довело, що за свербіж відповідають певні нервові волокна. У нервових волокон - різні швидкості:

швидкість передачі сигналів дотику - 321 км/год

"швидка біль" (яку ви відчуваєте, якщо, наприклад, випадково торкнулися гарячої плити) передається зі швидкістю 128 км/год

бажання ж почухатися "повзе" зі швидкістю 3,2 км/год повільніше, ніж ви йдете

Крім цього доведено, що бажання почухатися заразне. Вчені довели це, показуючи групам мишей відео, на яких чухаються інші миші. Група, яка дивилася выдео, теж почала чухатися.

За заразливе чухання відповідає супрахіазматичне ядро. Однак нейробіологи поки не знають, як крихітна частина нашого мозку, яка називається "супрахіазматичне ядро", бере участь у спостереженні за чуханням і в бажанны почухатися.

Бажання почухатися - кращий спосіб впоратися з сверблячкою, викликаною комахами або рослинами. Це допомагає позбутися докучливих комах або отруйних рослин, а також розширює кровоносні судини, дозволяючи лейкоцитам і плазмі змити токсини. Саме через цей приплив шкіра стає червоною і плямистою.

Крім цього, чесання приємне, тому що в результаті в мозок виділяється серотонін. Серотонін - це нейротрансміттер, якому вчені приписують почуття благополуччя і щастя. Чим сильніше серотонін циркулює організмом, тим більш щасливим ви себе відчуваєте. Не дивно, що іноді важко перестати чухатися.

Найприємніше місце для чухання - щиколотка, якщо вірити дослідженню, опублікованому в Британському журналі дерматології в 2012 році. Результати показали, що свербіж відчувається найбільш інтенсивно на щиколотці, але вона також є місцем, де задоволення від чухання відчувається найяскравіше і зберігається найдовше.

Також встановлено, що коли людина чухає шкіру в кров викидається гістамін, і в мозок відправляється ще більше сверблячих сигналів.

Однак, людм які страждають екземою, псоріазом та іншими захворюваннями шкіри, часто призначають антигістамінні препарати, щоб спробувати зменшити інтенсивність сверблячих відчуттів. Вчені виявили, що люди, які страждають від постійного свербіння, мають такі ж рівні дискомфорту і депресії, як і пацієнти з хронічними захворюваннями. Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Archives of Dermatology, люди, які страждають від свербіння тижнями, місяцями або навіть роками, відчувають себе так само жахливо, як ті, які страждають від хронічного болю.

Фактично, автори дослідження кажуть, що хронічний свербіж є шкірним еквівалентом болю.

Більш того, постійний свербіж не слід ігнорувати, оскільки хронічний свербіж може бути пов'язаний з багатьма захворюваннями, такими як хвороби печінки і лімфи.