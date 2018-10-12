В акваторії Чорного моря експедиція українських науковців виявила невідомі затонулі судна і літак

Експедиція стартувала 9 жовтня з Одеського порту і завершилася сьогодні неподалік від Чорноморська.

В акваторії Чорного моря науково-дослідницька експедиція українських науковців виявила невідомі раніше затонулі судна і літак.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Одесі повідомили учасники експедиції «Чорне море-2018», які досліджували північно-західну частину Чорного моря.

Експедиція стартувала 9 жовтня на судні «О. Солодунов» із Одеського морського порту і завершилася сьогодні в Одеській області, неподалік від міста Чорноморськ.

Як зазначив представник державної установи «Науковий гідрофізичний центр НАН України» Сергій Федосеєнков, під час досліджень, зокрема гідроакустичних, отримано багато унікальних даних. Наприклад, на дні виявлено два невідомі затоплені судна і замулений літак.

«Ми зняли більш як 70 кв. км донних відкладень... Отримана інформація є унікальною. Коли всі дані будуть опрацьовані, вони увійдуть до бази океанографічних даних», - зазначив Федосеєнков.

За словами начальника відділу навігаційного забезпечення мореплавства і маякової служби державної установи «Держгідрографія» Миколи Голодова, загальна протяжність маршруту експедиції становила 302 км.

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«Наш шлях був від Одеси до Тендерівської коси», - сказав Голодов. Він зазначив, що під час експедиції, крім гідроакустичних, проводилися дослідження гідрологічні та частково гідрографічні.

За словами керівника «Держгідрографії» Олександра Щипцова, результати експедиційних досліджень будуть використані для створення безпечних умов судноплавства, забезпечення інформування про можливі зміни морського середовища, видання морських навігаційних карт, керівництв і посібників для плавання на морських водних шляхах України.

«Виконали гідроакустичну зйомку для визначення характеру донного рельєфу і знаходження природних і штучних об'єктів на дні моря, океанографічну зйомку для визначення динаміки процесів у морі; також виміряно параметри морського середовища в найбільш важливих для мореплавання прибережних районах», - зазначив Щипцов.

За його словами, мета досліджень - відновлення вітчизняної інформаційної бази гідрографічних досліджень, яку частково втратили після подій 2014 року, зокрема, анексії Криму Росією.

Дослідження проводилися в акваторії північно-західної частини Чорного моря на жвавих ділянках морських шляхів.

Як пояснила прес-секретар «Держгідрографії» Наталія Мелень, експедиція здійснена в рамках спільного проекту («Держгідрографії» і «Наукового гідрофізичного центру НАН України») - науково-технічної програми океанографічного та гідрографічного вивчення морського середовища і внутрішніх водних шляхів України в інтересах підвищення ефективності навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства на період 2018-2022 років.

«Упродовж 2018 року представники державних установ «Держгідрографія» і «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України» планують проведення ще однієї спільної комплексної експедиції загальноєвропейського значення», - зазначила Мелень.

Проект цієї програми ініційований за зверненням із відповідною пропозицією президента НАН України академіка Бориса Патона до Міністерства інфраструктури України.