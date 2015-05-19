МКС вирішили оснастити лазерною гарматою для знищення космічного сміття

В кінцевому результаті це могло б послужити основою для розробки ефективної стратегії захисту навколоземної орбіти від антропогенних забруднень, повідомляє Лента.ру з посиланням на Discovery News.

Для виявлення космічного сміття вчені пропонують використовувати телескоп, спроектований раніше для виявлення з борту МКС космічних променів. Як відзначають фахівці, обстріл чужорідних частинок, потенційно небезпечних для орбітальної станції, може виявитися ефективним способом її захисту від космічного сміття.

Для моніторингу космічного сміття вчені вирішили використовувати інструмент Extreme Universe Space Observatory (EUSO) — обсерваторію, яку в 2017 році, як очікується, встановлять на японському модулі станції. Лазерна гармата для збивання космічного сміття поки що перебуває в стадії розробки.

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Очікується, що ультрафіолетовий лазер буде генерувати близько десяти тисяч імпульсів в секунду. Це дозволить розігрівати частинки сміття на відстані ста кілометрів, після чого в результаті реактивного випаровування вони будуть спрямовані у бік Землі і згорять в її атмосфері.

Для перевірки працездатності системи вчені зібралися відправити на МКС її малопотужну копію. Вчені оцінили, що на навколоземній орбіті перебуває близько трьох тисяч тонн космічного сміття — занедбаних супутників, елементів ракет і розгінних блоків, продуктів їх зіткнень та інших фрагментів космічних апаратів.

Ці елементи пересуваються на навколоземній орбіті зі швидкістю до 36 тисяч кілометрів на годину і легко ушкоджують обшивку космічних апаратів. Більшість космічних апаратів витримують удари частинок при їх лінійних розмірах до одного сантиметра. В разі зіткнення з іншим сміттям небезпека зростає. Особливо це стосується частинок розміром від одного до десяти сантиметрів, які важко виявити.