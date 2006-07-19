Спирт не зможе замінити нафту

Виробництво палива з продовольчих культур є недоцільним і може підірвати харчову і кормову базу, вважають екологи з Університету Міннесоти, які працюють під керівництвом професора Девіда Тілмана (David Tilman). Про це повідомляє радіо "Эхо Москвы" з посиланням на публікацію в Працях Національної Академії Наук США.

В очікуванні виснаження запасів нафти, учені сконцентрували свої зусилля на пошуках альтернативного палива для дизелів і двигунів внутрішнього згорання. Одним з магістральних напрямів досліджень є розробка методів економічного отримання етилового спирту і так званого біодизелю з сільськогосподарської продукції. Дослідження Тілмана показують: навіть якщо всю кукурудзу, вирощену на зерно в США минулого року, забрати з продовольчого сектора економіки і перевести в етиловий спирт, то це покриє лише 12% потреби країни в бензині. За тими ж розрахунками, всі соєві боби, пущені на виробництво дизельного пального, дадуть не більше 9% відповідного палива.

Тому буде розумніше сконцентрувати зусилля наукової спільноти на створенні синтетичного вуглеводневого палива, а не сподіватися на виробництво палива з біомаси, робить висновок Тілман. Замінити нафтопродукти без шкоди для продовольчого забезпечення біопаливо ніколи не зможе. Утім, вироблення біопалива має деякий сенс в тому разі, якщо використовуються не сільськогосподарські культури, а, наприклад, дикоросле просо або культури, що вирощуються на залишених, непридатних для сільського господарства землях. За повідомленням Департаменту енергії США (US Department of Energy), оприлюдненому на початку липня цього року, біопаливо до 2030 року зможе покривати 30% енерговитрат країни.

Лента.ру