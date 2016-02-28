Google працює над програмою, яка визначатиме місце зйомки фотографії

Для цього співробітники компанії створили нейронну мережу, що отримала назву PlaNet, в базу даних якої було завантажено понад 90 млн знімків із зазначенням місць, в яких вони були зняті, передає DT.UA. Надалі програма буде використовувати цю мережу для того, щоб визначити місце, в якому був зроблений знімок.

Читайте такожПрограміст Google створив зі звичайного дзеркала "розумне"Під час здійснення пошуку місця PlaNet буде порівнювати знімок з зображеннями з бази даних на піксельному рівні. У разі збігу вона видасть припущення про те, де була зроблена фотографія. Разом з тим, поки що система далека від ідеалу. Під час перших тестувань програма змогла правильно вгадати країну лише 28,4% випадків, а континент - у 48%.

Раніше повідомлялося про те, що додаток Google Maps для мобільних пристроїв навчився самостійно обчислювати ймовірний пункт призначення в режимі навігації. Для визначення найбільш ймовірного пункту призначення функція Driving Mode аналізує історію попередніх маршрутів та історію пошукових запитів. Після того, як додаток визначить ймовірне місце прибуття, навігатор буде видавати стандартну в таких випадках інформацію про час в дорозі, щільність потоку і можливі маршрути.