Група вчених назвала можливе місце перебування інопланетян в Чумацькому Шляху

Життя земного типу, на думку вчених, у Чумацькому Шляху швидше за все зароджується на околицях галактичного диска поблизу зірок, які молодше за Сонце, передає Lenta.ru. Ці дані пояснюють, чому пошук інопланетян досі не увінчався успіхом. Проведене моделювання показало, що вік зірок, які можуть підтримувати життя в своїх околицях, оцінюється в 3 млрд років. Ці світила розташовані на відстані близько 16 кілопарсеків від галактичного центру.

Читайте такожАстрономи знають як знайти іншопланетне життяМенше одного відсотка придатних для підтримки життя світил розташовані на відстані 8-10 кілопарсеків. Для порівняння, вік Сонця оцінюється в 4,6 млрд років, а його відстань до центру Галактики дорівнює 8,5 килопарсекам.

Вчені провели комп'ютерне моделювання в рамках задачі N-тіл у програмі GADGET-2. Астрономи представили Чумацький Шлях як ізольовану сукупність зірок і екзопланет. Дані про Сонце і Землю використовувалися в якості граничних умов для прогнозування. Вчені розглядали можливість виникнення сприятливих для життя умов протягом 10 млрд років на відстані 10-15 кілопарсеків від центру Галактики.