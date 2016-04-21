Хакери навчилися красти особисті дані користувачів Apple, створюючи липові сторінки техпідтримки

Як відзначає видання, в повідомленні, яке маскується під техпідтримку Apple, пропонується перейти за посиланням. Після переходу на сайт, який виглядає як офіційна сторінка компанії, користувачів просять ввести свій логін і пароль, передає Lenta.ru.

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Після цього спливає повідомлення про те, що обліковий запис нібито заблоковано в цілях безпеки. Для розблокування хакери вимагають введення персональної інформації і номера банківської картки.

Після серії хакерських зломів на сторінці технічної підтримки Apple з'явилося повідомлення, в якому користувачам рекомендують вкрай уважно ставитися до передачі даних кредитної карти, паролів облікових записів, або будь-якої іншої особистої інформації третім особам. Компанія радить перевіряти всі вхідні SMS на предмет їх автентичності.