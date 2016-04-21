Хакери навчилися красти особисті дані користувачів Apple, створюючи липові сторінки техпідтримки
Останнім часом користувачі Apple масово почали отримувати повідомлення про псевдоблокування особистих акаунтів. Причиною цього явища стали хакери, які навчилися красти паролі від Apple ID за допомогою SMS, повідомляє Independent.
Як відзначає видання, в повідомленні, яке маскується під техпідтримку Apple, пропонується перейти за посиланням. Після переходу на сайт, який виглядає як офіційна сторінка компанії, користувачів просять ввести свій логін і пароль, передає Lenta.ru.
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Після цього спливає повідомлення про те, що обліковий запис нібито заблоковано в цілях безпеки. Для розблокування хакери вимагають введення персональної інформації і номера банківської картки.
Після серії хакерських зломів на сторінці технічної підтримки Apple з'явилося повідомлення, в якому користувачам рекомендують вкрай уважно ставитися до передачі даних кредитної карти, паролів облікових записів, або будь-якої іншої особистої інформації третім особам. Компанія радить перевіряти всі вхідні SMS на предмет їх автентичності.