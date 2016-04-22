Японія успішно випробувала перший літак-невидимку

Літак вилетів з аеропорту Нагоя префектури Айті і приземлився на базі сил самооборони Японії в префектурі Гіфу, повідомляє Росбалт з посиланням на агентство Кіодо.

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Проект був розроблений консорціумом японських компаній на чолі з Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Прототип, названий Advanced Technology Demonstrator X, буде поставлено в Міноборони Японії. "Невидимки" повинні будуть замінити винищувач F-2, який в даний час знаходться на озброєнні військово-повітряних сил самооборони.

Передбачається, що до весни 2019 року міністерство оборони вирішить, чи буде подальше доопрацювання літака проводитися винятково японськими компаніями, або для неї залучатимуться іноземні виробники.

Розробка першого японського літака-невидимки почалася в 2009 році і обійшлася майже у 39,4 млрд ієн ($358 млн). При конструюванні літака були використані найбільш передові технології і розробки аеродинаміки, зокрема, такі радіопоглинаючі матеріали як вуглецеве волокно. Довжина літака становить 14,2 м, висота 4,5 м, ширина - 9,1 м.