Експерти вказали на безглуздість угод користувачів

Щоб довести практичну безглуздість цих угод, експерти проаналізували різні додатки, включаючи "Фейсбук", "Instagram" і Skype, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

З'ясувалося, що угоди користувачів 33 додатків, які найчастіше встановлюються на смартфоні середньостатистичним жителем Норвегії, налічують 260 тисяч слів - це 900 сторінок тексту. Для порівняння, російський переклад Нового завіту налічує 129736 слів.

Фахівці також зазначили, що угоди написані досить складною мовою і нерідко допускають двозначне тлумачення.

Учасникам експерименту було потрібно більше 30 годин, щоб прочитати всі користувальницькі угоди.

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Як зазначають у товаристві із захисту прав споживачів, жоден розсудливий користувач не стане витрачати чотири робочих дні на вивчення умов користування усіма додатками, встановленими на їх телефонах.

Як наслідок, вони можуть погодитися на якісь умови, не дочитавши угоду до кінця, і тим самим поставити під загрозу безпеку своїх особистих даних, зазначають експерти.

Захисники прав споживачів закликають компанії-виробники додатків писати короткі та зрозумілі для користувача угоди.