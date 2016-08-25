У Сінгапурі почалися випробування безпілотного таксі
У Сінгапурі запустили безпілотне таксі. Проїхатися на ньому поки що можна абсолютно безкоштовно. Втім, мова йде поки тільки про випробування.
Оскільки мова йде про випробування, то, звичайно ж, попереду сидить водій. Але при цьому машини пересуваються без його участі. Шофер необхідний тільки для того, щоб відстежувати ситуацію і підстраховувати в разі, якщо щось піде не так, пише Бі-бі-сі.
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У цьому підприємстві не задіяний жоден з великих брендів автомобільної індустрії, які, розвивають технології безпілотного транспорту у своїх науково-дослідних відділах і конструкторських бюро.
Компанія nuTonomy - стартап-девелопер комп'ютерних програм для безпілотних автомобілів, що базується в США. Вона першою отримала дозвіл від уряду Сінгапуру для проведення випробувань безпілотних автомобілів на обмеженій території в околицях міста. Тепер же почалися випробування і з пасажирами.
Враховуючи, що nuTonomy сама не виробляє автомобілі, тому тут не побачите футуристичних моделей, спроектованих під манливе безпілотне майбутнє. Замість цього компанія оснастила серійні електромобілі Renault і Mitsubishi власним програмним забезпеченням і відеокамерами.
У випробуваннях нових безпілотних таксі беруть участь 6 автомобілів: кожен з них оснащений складною системою лазерів, що працюють як радари, відстежуючи інших учасників дорожнього руху. На додаток до всього є також відеокамери, керовані комп'ютером.
Випробування обмежені порівняно невеликою частиною міста, яка значно віддалена від центру.
Таксі будуть працювати в обмеженій зоні, площею близько 4 кв. км на заході міста-держави. Для посадки і висадки пасажирів передбачені спеціальні зупинки, тому зійти де заманеться не вийде
Поки що це задоволення не для кожного. Після отримання запрошення від nuTonomy необхідно буде зареєструватися, і досі учасниками програми стали лише кілька десятків людей.
Компанія каже, що має намір в найближчі місяці почати надавати послуги для тисяч клієнтів.
Сінгапур частково вже є свого роду раєм для таксі. Мати власну машину в Сінгапурі - дороге задоволення, і багато хто тут користується послугами таксі на регулярній основі. Поїздки на таксі відносно дешеві і користуються великим попитом.
Дорожній рух у місті достатньо організований і дисциплінований. Для сінгапурців поняття "затори на дорозі" означає, що перед світлофором накопичилося трохи більше машин, ніж зазвичай.
Тому мета нинішніх випробувань не просто в тому, щоб їх провести, а в тому, щоб до 2018 року створити в країні парк безпілотних таксі - принаймні, саме так заявляє компанія nuTonomy.
NuTonomy в цьому питанні, безумовно, знаходиться в групі лідерів, проте не можна сказати, щоб вона суттєво випередила інших учасників безпілотної гонки.
Так, Uber планує запустити свій вельми схожий проект у Піттсбурзі, США вже за кілька тижнів.