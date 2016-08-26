До середини цього століття населення Землі може досягти 10 мільярдів людей

Про такі висновки йдеться в дослідженні Бюро інформації з проблем народонаселення (Population Reference Bureau), передає ZN.UA. "Значна різниця між регіонами збережеться, наприклад, буде досить низький рівень народжуваності в Європі. При цьому очікується, що населення Африки подвоїться", – стверджується в дослідженні.

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Дослідники припускають, що до 2050 року населення Африки збільшиться до 2,5 млрд, у той час, як в Америці чисельність зросте на 223 млн, досягнувши позначки в 1,2 млрд.

Чисельність населення Азії зросте на 900 млн, досягнувши 5,3 млрд, при цьому в Європі очікується скорочення чисельності з 740 до 728 млн осіб.

Чисельність населення Океанії, включаючи Австралію і Нову Зеландію, зросте з 40 до 60 млн чоловік.

Проте, як повідомлялося раніше, за прогнозами 550 експертів з Міжнародного інституту прикладного системного аналізу, населення Землі досягне свого піку до 2070 року. Згідно з результатами їх аналізу, до 2070 року населення Землі складе близько 9,4 млрд осіб, а до кінця нинішнього сторіччя знизиться до 9 млрд.

Згідно доповіді, поширеній в квітні профільним підрозділом дослідницького центру ім. П'ю у Вашингтоні, число мусульман і християн у світі зрівняється до 2050 року. За прогнозами вашингтонських дослідників, у світі в цілому буде зменшуватися частка атеїстів, агностиків і людей, які не відносять себе до жодної релігії. Хоча в окремих країнах, включаючи США і Францію, їх відсоток зростатиме.