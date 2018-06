SpaceX скасувала запуск ракети Falcon через сильний вітер

Запуск ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX із телекомунікаційним супутником EchoStar-23 перенесений через сильний вітер. Про це йдеться в повідомленні на своїй сторінці в Twitter повідомила компанія SpaceX.

«Запуск скасовано через сильний вітер, працюємо над можливістю здійснити наступну спробу запуску», - повідомляє SpaceX.

Standing down due to high winds; working toward next available launch opportunity.