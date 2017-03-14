SpaceX скасувала запуск ракети Falcon через сильний вітер
Ракета-носій Falcon 9 повинна доставити на орбіту супутник EchoStar-23.
Запуск ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX із телекомунікаційним супутником EchoStar-23 перенесений через сильний вітер. Про це йдеться в повідомленні на своїй сторінці в Twitter повідомила компанія SpaceX.
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«Запуск скасовано через сильний вітер, працюємо над можливістю здійснити наступну спробу запуску», - повідомляє SpaceX.
Standing down due to high winds; working toward next available launch opportunity.— SpaceX (@SpaceX) March 14, 2017
Нагадаємо, запуск мав відбутися 14 березня в 7:34 ранку за київським часом. Резервна дата запуску ракети-носія - 16 березня.
Як повідомляє Космічного центру Кеннеді, ракета-носій Falcon 9 повинна доставити на орбіту супутник EchoStar-23. Він має забезпечити передачу телевізійного сигналу на території Бразилії, розрахунковий термін його експлуатації становить 15 років.