SpaceX скасувала запуск ракети Falcon через сильний вітер

Запуск ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX із телекомунікаційним супутником EchoStar-23 перенесений через сильний вітер. Про це йдеться в повідомленні на своїй сторінці в Twitter повідомила компанія SpaceX.

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«Запуск скасовано через сильний вітер, працюємо над можливістю здійснити наступну спробу запуску», - повідомляє SpaceX.

Standing down due to high winds; working toward next available launch opportunity. — SpaceX (@SpaceX) March 14, 2017

Нагадаємо, запуск мав відбутися 14 березня в 7:34 ранку за київським часом. Резервна дата запуску ракети-носія - 16 березня.

Як повідомляє Космічного центру Кеннеді, ракета-носій Falcon 9 повинна доставити на орбіту супутник EchoStar-23. Він має забезпечити передачу телевізійного сигналу на території Бразилії, розрахунковий термін його експлуатації становить 15 років.