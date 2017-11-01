Нез'ясовно великих розмірів: відкрита планета, яка суперечить законам фізики

Команда професора британського Ворікського університету Пітера Вітлі виявила екзопланету NGTS-1b – найбільшу з усіх відомих планет за розмірами щодо своєї материнської зірки. Стаття про неї вже доступна в онлайн-бібліотеці препринтів arXiv.org, передає Naked Science.

Газовий гігант NGTS-1b розташований приблизно за 600 світлових років від нас, за розмірами він близький до Юпітера, а за масою лише на 20 відсотків легший від нього. Однак його материнська зірка вдвічі менша за Сонце, до того ж обертається екзопланета по орбіті, радіус якої складає всього 3 відсотки від юпітеріанської. В результаті рік на NGTS-1b триває лише 2,5 доби, а поверхня її розпечена до 530 °С.

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Існування такої планети може стати серйозним викликом для сучасних теорій утворення планет, згідно з яким невеликі зірки утворюються з невеликих протопланетних хмар і матеріалу залишається недостатньо для зростання великих газових планет. "Відкриття NGTS-1b стало для нас повною несподіванкою, — говорить один з авторів знахідки Девід Бэйлис, — вважається, що такі масивні планети не можуть існувати у таких невеликих зірок. Це перша з планет, виявлена за допомогою NGTS... і тепер наше завдання – встановити, наскільки поширені такі планети у Галактиці".

Насправді, NGTS-1 – звичайний червоний карлик М-класу, непоказна зірка найбільш поширеного типу. Можливо, й екзопланети, подібні NGTS-1b, не така вже й рідкість, а унікальність знахідки пояснюється труднощами їхнього виявлення у таких невеликих і тьмяних зірок. І тим актуальнішим буде пояснення походження таких гігантських екзопланет у таких скромних зірочок.

Як повідомляв УНІАН, вчені провели експерименти в лабораторії і знайшли докази того, що на Нептуні й Урані можуть йти алмазні дощі.