Правила транскордонного телебачення прийняті в новій редакції

12 червня Постійний комітет Ради Європи з транскордонного телебачення ухвалив нову редакцію Європейської конвенції про транскордонне телебачення зі змінами та доповненнями.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з посиланням на відповідального секретаря Нацради, спостерігача від України у Постійному комітеті Владислава ЛЯСОВСЬКОГО.

З його слів, зміни стосуються в основному двох аспектів – по-перше, подальшої лібералізації у трансляції телевізійної продукції між країнами-учасниками Європейської конвенції і широкого обміну програмами, а по-друге, технічного прогресу щодо розширення інструментів та засобів передавання сигналу (IP-телебачення, онлайн-ТБ, мобільне ТБ, цифрове ефірне ТБ тощо).

Нова редакція конвенції містить багато змін та уточнень щодо порядку розміщення нових форм медійного сервісу (реклама, телепродаж, плейсмент) та його обмеження в телеефірі. Приміром, чітко визначено, що їх транслювання не повинно перевищувати 20% не добового, а щогодинного мовлення. Крім того, розтлумачено поняття телевізійна година – вона триває від 0 до 59 хв. Також змінено й доповнено окремі пункти, які стосуються юрисдикції країни, що здійснює трансляцію.

В.ЛЯСОВСЬКИЙ уточнив, що відтепер цей міжнародний документ має назву „Європейська конвенція аудіовізуального медіа-сервісу”. Конвенція набуде чинності у вересні 2009 року, коли її затвердить Комітет міністрів Ради Європи. В Україні нова редакція конвенції може бути ратифікована або ж вона автоматично набуде чинності через два роки після її затвердження Комітетом міністрів Ради Європи.

Офіційні документи, ухвалені Постійним комітетом Ради Європи з питань транскордонного телебачення, будуть перекладені українською мовою і розміщені на сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення наприкінці червня.

Планується широке публічне обговорення щодо імплементації в Україні положень Європейської конвенції аудіовізуального медіа-сервісу.