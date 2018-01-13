Вчені виявили "цеглинки життя" в метеоритах, які впали на Землю - ЗМІ

Вчені виявили у двох метеоритах, які оберталися в поясі астероїдів, а потім впали на Землю, воду і складні хімічні сполуки. Метеорити стали першими, на яких були виявлені "цеглинки життя", повідомляє ZN.ua з посиланням на видання Phys.org.

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Дослідники вивчили хімічний склад кристалів кам'яної солі всередині метеоритів, які впали на Землю в 1998 році. За допомогою рентгенівських знімків вчені встановили, що всередині кристалів знаходяться включення насиченого сіллю водного розчину й органічні молекули. В тому числі амінокислоти, їх попередники, вуглеводні та інші сполуки, які відіграють на Землі важливі біологічні ролі.

На думку дослідників, хімічні сполуки сформувалися в метеоритах приблизно 4,5 мільярда років тому.

"Якщо життя існувала десь на ранніх етапах розвитку Сонячної системи, то подібні метеорити підвищили можливість її збереження в своїх кристалах", - заявили вчені.

Дослідники припускають, що місцем зародження подібних кристалів стала карликова планета Церера.

На думку вчених, їх відкриття свідчить про те, що життя існувало в ранній Сонячній системі, а також могла подорожувати від одного небесного тіла до іншого.