Google відкрив сервіс перекладу англомовних сайтів російською

Мовні інструменти пошукової системи Google поповнилися ще однією мовою для перекладу. Тепер пошукова система може перекласти будь-який англомовний сайт російською і навпаки.

При заході на головну сторінку Google і введенні в рядок пошуку англійського слова, система пропонує користувачу перекласти знайдені іноземні сторінки російською мовою. Для того, щоб перекласти російський сайт англійською, достатньо скористатися мовною панеллюGoogle, вибрати параметри перекладу (Russian to English BETA) і ввести точну адресу сторінки, яка має бути перекладена.

Оцінити якість перекладу можна за абзацем, який був перекладений Google спочатку на англійську, а потім назад на російську мову. Окрім російсько-англійського перекладу, Google може перекладати сайти на англійську з іспанської, французької, японської, китайської, італійської і багатьох інших мов.

А ось так виглядає подвійний переклад.

Російська мова.Оценить качество перевода можно по абзацу, который был переведен Google сначала на английский, а затем обратно на русский язык. Кроме русско-английского перевода, Google умеет переводить сайты на английский с испанского, французского, японского, китайского, итальянского и многих других языков. Після перекладу на англійську і назад.Оцените качество может быть на уровне, которое было переведено Google впервые на русском языке, а потом обратно на английский. It rousskoanglishogo translation, Google can translate sites into English from Spanish, French, Japanese, Chinese, Italian and many other languages.Он rousskoanglishogo перевод, Google может перевести на английский сайтах с испанского, французский, японский, китайский, итальянский и многие другие языки. Лента.ру