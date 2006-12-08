У Києві виставка кращих винаходів 2006 року

У Києві в Українському домі експонуються новинки вітчизняних винахідників.

Як передає “5-й канал”, на виставці представлено винаходи 10 новаторів.

Серед них - пристрій для введення інформації, який замінює мишку та клавіатуру. Саме він переміг у конкурсі винахідників та новаторів.

Чашка, що не залишає плям та не потребує блюдця. Її винахідник - музичний продюсер з Харкова Ярослав МАГАС.

Киянин Ігор ДІДОШИК розмістив усі так потрібні йому пристрої - МР-плейєр, радіо-приймач, блютус - у звичайний кепці. Керувати таким цифровим кашкетом можна за допомогою джойстика на козирку, а живлення забезпечує сонячна батарея. Винахідник нарікає на відсутність державної підтримки. Тому має намір продати свій патент корейцям.

Інсулін у таблетках. Накладний хірургічний шов. Модифіковані санчата на колесах. Масажна накладка на хулахуп для фітнесу. Апарат для автоматизованого годування тварин і ще багато інших цікавих речей. Усі ці винаходи вже запатентовані, але ніде не презентовані. Попри бажання винахідників залишити свої ідеї в Україні - найімовірніше, у життя їх запровадять таки закордоном. Наразі лише там їх чекають і з грошима, і з підтримкою.

На думку голови Державного департаменту інтелектуальної власності Миколи ПАЛАДІЯ, з боку держави конче необхідна підтримка у вигляді створення мотиваційних механізмів, щоб винахідник знав, куди йому звернутися. “На жаль, він (винахідник - УНІАН) не менеджер, на жаль, він не фінансист, він лише може придумати надцікаву річ", - зауважує М.ПАЛАДІЙ.