Як Україна долає кіберзлочинність

Україна отримала офіційне запрошення Директорату з прав людини та правових питань Генерального секретаріату Ради Європи взяти участь у Конференції РЄ з питань співпраці у боротьбі з кіберзлочинністю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції, зазначивши, що 23-25 березня урядова делегація України на чолі з представниками Мін’юсту відбуде до Страсбурга для участі в заході.

Як повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, у ході конференції передбачається обговорення стану імплементації державами положень Конвенції про кіберзлочинність та ефективності національних законодавств стосовно боротьби із кіберзлочинами.

У цьому контексті українська сторона планує поінформувати учасників Конференції щодо стану законодавства України стосовно криміналізації діянь, пов’язаних із незаконним використанням електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж, а також про результати законопроектних ініціатив, в частині удосконалення законодавства про кримінальну відповідальність у цій сфері.

Насамперед, це стосується ухваленого 20 січня 2010 року Верховною Радою Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії розповсюдженню дитячої порнографії», яким посилено кримінальну відповідальність за розповсюдження, виготовлення, творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, та встановлено додатковий контроль за діяльністю операторів телекомунікацій.

Крім того, у ході конференції планується обговорення питань ефективності виконання державами положень Конвенції про кіберзлочинність, які стосуються міжнародного співробітництва, та Додаткового протоколу до неї. Передбачається обговорення стану імплементації положень статті 9 Конвенції «Правопорушення, пов`язані з дитячою порнографією» та шляхи застосування інструментарію Конвенції у боротьбі із сексуальною експлуатацією.

За підсумками конференції Україна планує взяти участь у виробленні шляхів поліпшення міжнародної співпраці та посилення можливостей компетентних органів у попередженні, виявленні та розслідуванні кіберзлочинів.

За словами міністра юстиції, участь України у конференції дозволить ознайомитись із практичним досвідом країн ЄС в частині імплементації та застосування положень Конвенції про кіберзлочинність, а також ознайомитися з кращими методами міжнародного співробітництва і взаємної правової допомоги у кримінальних справах, пов’язаних з комп’ютерними злочинами.

Це, відзначив О.ЛАВРИНОВИЧ, відповідає прагненням України до розвитку та зміцнення багатосторонніх правових відносин у сфері кримінального права, та пов’язана з актуальністю для України вирішення питань, що виносяться на розгляд під час засідання Комітету.

Міністр юстиції нагадав, що міжнародне співробітництво під час розслідування та судового розгляду кримінальних справ про кіберзлочини здійснюються Україною на підставі чинних дво- або багатосторонніх міжнародних договорів у сфері правового співробітництва з питань кримінального судочинства. Центральним органом в Україні, який забезпечує виконання цих міжнародних договорів на стадії судового розгляду кримінальних справ, є Міністерство юстиції України.