ТПУ підписала Декларацію свободи в Інтернеті

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ТПУ.

Як наголошується в повідомленні, документ «затверджує непорушність принципу необмеженого доступу громадян до інформації», що лежить в основі свободи та є фундаментом інноваційного розвитку суспільства.

Згідно з декларацією, першим її принципом є: «Не піддайте Інтернет цензурі!», другим - «Доступний і швидкий Інтернет необхідний кожному».

Широка коаліція груп на підтримку Інтернету виходить з переконання, що ці та інші ключові принципи, перераховані в Декларації, мають бути покладені в основу політики управління Інтернетом.

Як заявив директор ТПУ Костянтин Грицак, «ми віримо в те, що свобода доступу до інформації в Інтернеті потребує захисту», і разом з іншими організаціями і особами, які підписали Декларацію, «виступаємо проти спроб обмежити цей доступ».

На його думку, Інтернет має залишатися відкритим майданчиком, де кожен може «вільно спілкуватися, писати, читати, говорити, слухати, вивчати, творити і пропонувати щось нове».

Серед тих, хто підписав станом на сьогодні Декларацію свободи в Інтернеті, громадські об'єднання, галузеві організації, міжнародні та національні асоціації, а також окремі громадяни – письменники, науковці, журналісти, звичайні користувачі Інтернету різних країн.

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На початку липня більш як 85 організацій заявили про спільну ініціативу з прийняття "Декларації свободи в Інтернеті" ("Declaration of Internet Freedom").

Новий документ має стати базою для захисту фундаментальних цінностей Інтернету від загрози з боку урядів і корпорацій і відкритий до підписання.

«Ми виступаємо за вільний і відкритий Інтернет. Ми підтримуємо прозорість і загальну участь в ухваленні рішень про регулювання Інтернету, засноване на п'яти основних принципах: Самовираження: В Інтернеті не має бути цензури. Доступ: Універсальне підключення до швидких і доступних мереж. Відкритість: Інтернет має залишатися відкритою мережею, до якої кожен може підключитися, спілкуватися, писати, читати, дивитися, говорити, слухати, вчитися, творити і винаходити. Інновації: Захистити свободу творчості та інновацій без одержання дозволу. Не блокувати нові технології й не карати їх авторів за дії користувачів. Приватність: Захищати приватность і право кожного контролювати, як використовуються його інформація і пристрої», - говориться в декларації.