Експерти: компанії не цікавляться, що їх працівники роблять з комп'ютерами

Про це свідчать результати спільного дослідження «Лабораторії Касперського» і незалежної компанії B2B International, які надані УНІАН.

У результаті дослідження з'ясувалося, що 57% компаній не застосовують спеціальні засоби контролю програм, а 56% не стежать за підключенням зовнішніх пристроїв.

Тим часом, кіберзлочинці використовують безліч прийомів для зараження систем. Так, наприклад, шкідливе ПЗ може вбудовуватися в популярну програму, і будь-який співробітник компанії, який запустить її в корпоративному середовищі, поставить під загрозу всю IT-інфраструктуру компанії. Для запобігання таким діям повинні застосовуватися спеціальні політики IT-безпеки, що контролюють установку і запуск програм у корпоративній мережі. Але, як показало спільне дослідження B2B International і «Лабораторії Касперського», 17% компаній або не знають про технології, що дають змогу контролювати використання програм, або не зацікавлені в їх використанні.

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Схожа ситуація складається і з контролем використання зовнішніх пристроїв, зокрема носіїв інформації: лише 44% компаній приділяють цьому достатньо уваги і використовують відповідні інструменти, тоді як 17% не знають про засоби контролю пристроїв або не зацікавлені в їх використанні. Тим часом, локальні загрози, наприклад шкідливі програми, які поширюються через зовнішні пристрої, все ще більш ніж актуальні: лише за 2012 рік захисні рішення «Лабораторії Касперського» запобігли більш як 3 млрд локальних спроб зараження комп'ютера. Надання співробітникам повної свободи щодо підключення зовнішніх пристроїв також підвищує ризик витоку інформації.

Як зазначив керівник напряму корпоративних продуктів «Лабораторії Касперського» Володимир Удалов, «використання інструментів контролю є вкрай важливим для будь-якого бізнесу», а обмеження на встановлення програм забезпечує додатковий захист від шкідливого ПЗ і підвищує продуктивність співробітників тощо.

У міжнародному дослідженні «Лабораторії Касперського» і B2B International взяли участь більш як 5000 IT-фахівців з 18 країн світу, включаючи Росію.

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» – найбільший в Європі виробник систем захисту від шкідливого і небажаного ПЗ, хакреських атак і спаму. За підсумками 2011 року виручка перевищила 612 млн. дол.