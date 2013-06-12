У Харкові будують ядерну установку

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника голови ОДА Валентина Дулуба.

Він зазначив, що минулого тижня Кабінет міністрів України затвердив проект будівництва установки. У цей час також триває закупівля та завезення в Україну необхідного обладнання.

«На сьогодні Кабінетом Міністрів України затверджено техніко-економічне обґрунтування цього проекту. Минулого тижня на його засіданні затверджено проект будівництва ядерної установки в ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут». Паралельно роботі із складанню всіх необхідних документів ведеться закупівля обладнання, яке доставляється в Україну з Китаю, Німеччини, Франції, США, ведеться спільна робота з американськими фахівцями», - сказав Дулуб.

Він зазначив, що загальнобудівельні роботи на підставі затверджених раніше проектів виконує харківське підприємство «Стальконструкція».

Дулуб наголосив, що об’єкт проінспектували представники Державної інспекції ядерного регулювання України, які перевірили всі необхідні документи. Зараз створюється спеціальна міжвідомча робоча група на чолі з віце-прем’єр-міністром України Юрієм Бойком, який буде персонально контролювати будівництво і монтаж обладнання.

«Хочу додати, що робота ця дуже серйозна. Нині найважливіше підібрати людей, яких навчать ті іноземні фахівці, які будуть монтувати обладнання, з тим, щоб наші люди всього навчилися і могли правильно експлуатувати надалі цю установку», - зауважив Дулуб.

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Як повідомляв УНІАН, 12 квітня 2011 року в США Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з президентом США Бараком Обамою заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану, який зберігався в ННЦ «ХФТІ». У спільній заяві глав держав, оприлюдненій за наслідками зустрічі, наголошується, що Обама позитивно оцінює рішення України відмовитися від усього запасу високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну та фінансову допомогу в цьому питанні з боку США. У рамках цих домовленостей у Харкові планується побудувати ядерну установку.

Довідка УНІАН. Ядерна установка «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується електронним прискорювачем» («Джерело нейтронів») розроблена та будується спільно з Аргонською національною лабораторією США. Її передбачається спорудити на проммайданчику ННЦ «ХФТІ». Потужність установки становитиме 250 КВт.

Крім досліджень властивостей підкритичних збірок, «Джерело нейтронів» дає можливість виробництва усіх медичних ізотопів, опромінення біологічних об’єктів (у тому числі нейтронна терапія), радіаційного матеріалознавства, сертифікації матеріалів (у тому числі харчових продуктів), дослідження наноматеріалів та нанотехнологій. Пропозиції щодо використання підкритичних збірок у ядерній енергетиці з’явилися в середині 50-х років минулого століття з метою підвищення безпеки ядерної енергетики. Однак застосування таких систем тривалий час стримувалось відсутністю потужних джерел нейтронів.