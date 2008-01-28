Корпорація BAE Systems розробляє електромагнітну гармату для ВМС США, повідомляє Military.com.

Нині фірма готується до випробувань експериментальної гармати потужністю 32 мегаджоуля. На основі цієї системи BAE Systems планує створити вдвічі потужнішу гармату, яка вестиме вогонь снарядами, розігнаними до вісьмох швидкостей звуку (близько 2,7 кілометра на секунду). Дальність пострілу електромагнітної гармати становитиме 220 морських миль (понад 400 кілометрів), що більш ніж у 10 разів перевищує можливості сучасної морської артилерії.

Нова гармата потребуватиме значної кількості електроенергії - сила струму, необхідна для пострілу - шість мільйонів ампер. Такі параметри зумовили "корабельне" майбутнє зброї - на землі таку гармату треба буде підключати до стаціонарної електростанції.

Головний кандидат на роль бойової платформи для нового гармати - перспективний есмінець DDG-1000, який має газотурбінну енергетичну установку потужністю 72 мегават, проте ведення вогню з електромагнітної гармати темпом шість пострілів на хвилину забере не менше 16 мегават, що загрожує кораблеві втратою швидкості в бою. Крім того, поки що не вирішена проблема малої живучості електромагнітної гармати - кілька пострілів можуть привести її в непридатність.

На думку фахівців, розробка електромагнітної гармати та доведення її до серійного виробництва забере не менше 13 років. Крім того наголошується, що при стрільбі на великі відстані точність значно знижуватиметься, і тому буде потрібно розробити керований боєприпас, який через високу швидкість польоту може виявитися надмірно дорогим.

Лента.ру