Через новий закон в Росії можуть закритися більшість IT-компаній - ЗМІ

Якщо IT-компанії не отримають відстрочку, більшість з них буде змушена припинити свою діяльність, стверджує Асоціація підприємств комп'ютерних та інформаційних технологій (АП КІТ).

АП КІТ направила листи (копії є в розпорядженні "Комерсант") міністру зв'язку Миколі Никифорову, спікеру Держдуми Сергію Наришкіну, а також в Російський союз промисловців і підприємців та Торгово-промислову палату. Асоціація просить не ухвалювати законопроект, згідно з яким вже з січня 2015 року, а не з вересня 2016 року, як передбачалося спочатку, необхідно зберігати персональні дані росіян на серверах, розташованих всередині країни, розповів виконавчий директор АП КІТ Микола Комлєв.

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Ухвалення закону вимагатиме від компаній радикальної зміни архітектури інформаційних систем, наявної технології телекомунікаційного обміну даними і, відповідно, додаткових часових і фінансових витрат, в той час як бюджети багатьох компаній на наступний рік вже розплановані.

"Перенесення набуття чинності закону на 2015 рік може призвести до того, що більшість компаній будуть змушені припинити свою діяльність. Це завдасть непоправної шкоди економіці Росії і, зокрема, ІКТ-галузі",- йдеться в листі.

Тим не менш законопроект вчора був ухвалений Держдумою в другому читанні. При цьому, які саме дані потрібно буде перенести в Росію, поки неясно. Згідно з чинним законодавством під персональними даними розуміється "будь-яка інформація, що відноситься прямо або опосередковано до певної фізичної особи".

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За даними iKS-Consulting, російський ринок комерційних дата-центрів в 2013 році зріс на 28% і склав 9,1 млрд руб., в країні налічується понад 170 великих і середніх комерційних дата-центрів. Співзасновник "ВКонтакте" і гендиректор мережі російських дата-центрів "Селектел" Лев Левієв зазначає, що законопроект дасть додатковий поштовх розвитку ринку центрів обробки даних (ЦОД), однак "у короткостроковій перспективі ефект від прийняття поправок може бути скомпенсовано загальним падінням економічної активності".

Директор центру інформаційної безпеки компанії R-Style Євген Акімов зазначає, що деякі компанії використовують хмарні CRM-системи з-за кордону, де зберігаються персональні дані клієнтів.

"Зміна практично неможлива, адже в Росії немає подібних сервісів. Вирішити проблему можна деперсоналізацією даних. Можна також поміняти хмарний CRM на класичний CRM, але це технологічно складне завдання",- стверджує Акімов.

Гендиректор InfoWatch Наталія Касперська вважає, що закон нічого не дасть з точки зору захисту персональних даних росіян.

"Неважливо, де знаходяться сервери іноземних компаній, в Росії чи ні: поки є доступ в інтернет, ці дані можуть спокійно виходити за межі Росії",- вказує Касперська.