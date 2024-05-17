Дослідження провела команда науковців з Оксфордського університету.

Дослідники підтвердили одне з головних передбачень Альберта Ейнштейна щодо гравітації, спостерігаючи за "областю занурення" навколо чорної діри, пише The Independent.

Відомо, що команда вчених з Оксфордського університету для свого дослідження використала рентгенівські дані, аби краще зрозуміти чорні діри та спостерігала за гравітацією в її "найсильнішій можливій формі".

За теорією Ейнштейна, частинки не можуть безпечно рухатися по кругових орбітах неподалік чорної діри, проте вони стрімко падають до об'єкта зі швидкістю, яка близька до швидкості світла.

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"Теорія Ейнштейна передбачала, що таке фінальне занурення існуватиме, але ми вперше змогли продемонструвати, як це відбувається. Ми вважаємо, що це є новим захоплюючим етапом у вивченні чорних дір, який дозволить нам дослідити цю останню область навколо них. Тільки тоді ми зможемо повністю зрозуміти силу гравітації", - зауважив доктор Ендрю Маммері з фізичного факультету Оксфордського університету.

За словами дослідників, впродовж багатьох десятиліть між астрофізиками точилися дискусії про те, чи можна виявити так звану область занурення. Оксфордській команді вдалося провести останні кілька років, розробляючи її моделі, тому в щойно опублікованому дослідженні вона показала перше підтверджене виявлення, яке було знайдено завдяки рентгенівським телескопам і даним з міжнародної космічної станції.

За словами доктора Маммері, в цьому році друга оксфордська команда сподівається наблизитися до зйомки перших кадрів більших та віддаленіших чорних дір.

"Що дійсно захоплює, так це те, що в галактиці багато чорних дір, і тепер у нас є нова потужна методика їх використання для вивчення найсильніших відомих гравітаційних полів", - пояснив дослідник.

Дослідження космосу - останні новини

Раніше астрономи показали величезне радіоколо у космосі, яке більше за Чумацький Шлях. Такий об'єкт, швидше за все, міг виникнути через зіткнення галактичних груп. Зазначається, що для того, аби створити таку структуру, необхідна величезна енергія, тому науковці поставили собі завдання з'ясувати, що сприяло утворенню ORC.

Своєю чергою NASA поділилося унікальними кадрами лавового озера на супутнику Юпітера. Таку анімацію було створено із зібраних даних під час нещодавних прольотів біля космічного об'єкта.

"Ми також отримали чудові знімки великим планом та інші дані про лавове озеро Локі Патера завдовжки 200 кілометрів. Є дивовижні деталі, які показують ці божевільні острови, вбудовані в середину потенційно магматичного озера, оточеного гарячою лавою", - розповів головний дослідник місії NASA Juno Скотт Болтон.

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