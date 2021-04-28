Новий функціонал буде доступний вже в травні.

У месенджер Telegram вже в травні додадуть функціонал групових відеодзвінків.

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Як заявив творець месенджера Павло Дуров, Telegram стане потужною платформою для групових відеоконференцій.

За його словами, в групових відеодзвінках Telegram будуть можливості ділитися екраном (screen sharing), високий рівень шифрування, подавлення шуму, підтримка десктопів і мобільних рішень.

Раніше Telegram дозволив продавцям приймати платежі у будь-яких чатах, включно з групами і каналами.

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Автор: Дмитро Захаров