Telegram стане засобом проведення відеоконференцій / Telegram
У месенджер Telegram вже в травні додадуть функціонал групових відеодзвінків.
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Як заявив творець месенджера Павло Дуров, Telegram стане потужною платформою для групових відеоконференцій.
За його словами, в групових відеодзвінках Telegram будуть можливості ділитися екраном (screen sharing), високий рівень шифрування, подавлення шуму, підтримка десктопів і мобільних рішень.
Раніше Telegram дозволив продавцям приймати платежі у будь-яких чатах, включно з групами і каналами.
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