Археологи розкопали близько 150 гробниць.

Археологи в Китаї розкопали близько 150 гробниць на території сучасного зоопарку в південно-східній провінції Гуандун.

Як пише Independent, поховання належать до різних історичних епох. Гробниці, вперше виявлені в період з квітня по липень 2024 року, відносяться до діапазону дат, що охоплює понад 2100 років.

Чотири з них належать до династії Хань, датованої між 206-220 роками нашої ери, вісім відносяться до династій Цзінь і Південних династій 265-589 рр. н. е., а 15 поховань відносяться до династії Тан 618-907 рр. н. е.

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Також понад 120 гробниць відносяться до династій Мін і Цин, які правили Китаєм з 1368 по 1911 роки.

За даними видання, більшість гробниць, особливо з епох Мін і Цин, розміщені послідовно, це свідчить про те, що все це місце було частиною добре організованого і спланованого кладовища.

Також археологи знайшли близько 200 предметів кераміки, порцеляни, бронзи, нефриту і прикрас із бісеру.

У німецькому гірському масиві Швабський Альб виявили фігурки з бивнів мамонта, яким 40 тис. років. Археологи називають знахідки сенсаційними.

Зокрема, знайшли фігурку тварини завдовжки 6 см, у якої не було голови. Учені переконані, що це видра.

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