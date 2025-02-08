Метод, який вчені використовували, називається палеопротеоміка.

Учені вперше використали стародавні білки для визначення статі архаїчного родича людини, яка жила до 3,5 мільйонів років тому,

Як пише Live Science, міжнародна група вчених досліджувала набір білків, званих протеомом. Вони зібрали цей матеріал із зубної емалі особини Australopithecus africanus, рештки якої були знайдені в південноафриканській печері кілька десятиліть тому. Метод, який вони використовували, званий палеопротеомікою, ніколи не працював успішно з таким стародавнім гомініном (сучасні люди разом із їхніми стародавніми родичами та предками), заявили дослідники в дослідженні, опублікованому в South African Journal of Science.

"Наскільки мені відомо, серед публічно опублікованих протеомів емалі гомінінів, A. africanus є найдавнішим гомініном, якого було піддано палеопротеомному аналізу", - розповіла провідна авторка дослідження Палеса Мадупе, наукова співробітниця секції геогенетики Копенгагенського університету.

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Палеопротеоміка - це вивчення стародавніх білків, що застрягли в зубній емалі, була розроблена близько 30 років тому. Оскільки білки можуть зберігатися довше, ніж ДНК, палеопротеоміка використовується для вивчення генетичних будівельних блоків істот, яким мільйони років, таких як 80-мільйонний брахілофозавр. Однак тільки нещодавно палеоантропологи змогли витягти ці білки з наших викопних предків.

Мадупе та її команда працювали над відновленням слідів білків із викопних гомінінів у Колисці людства в Південній Африці, де мешкали щонайменше шість видів гомінінів, включно з A. africanus (від 3,5 до 2,0 мільйонів років тому) і Homo naledi (від 335 000 до 236 000 років тому). Палеопротеоміка може допомогти дослідникам краще зрозуміти, як змінювалися різні види. Це включало б визначення статі цих особин, що не завжди просто, враховуючи фрагментарність скам'янілих скелетів.

Зазначається, що використовуючи мінімально інвазивну техніку, дослідники витягли понад 100 пептидів - коротких ланцюжків амінокислот, що вбудовані в білки - із зуба однієї особини A. africanus, знайденої у вапнякових печерах Стеркфонтейн у Південній Африці. Деякі з цих пептидів були унікальними для амелогеніну, білка, який відіграє ключову роль у нормальному розвитку зубів. Оскільки самці та самки виробляють цей білок трохи по-різному, дослідники могли сказати, що зуб A. africanus належав самцеві.

Цікаво, що крихітний череп знаменитої дитини був випадково виявлений робітниками кар'єру, які підривали вапнякову скелю в Південній Африці.

Хоча нове дослідження довело, що білки можуть бути витягнуті зі скам'янілостей гомінінів віком до 3 мільйонів років у Південній Африці, Мадупе хоче застосувати цю техніку до ширшого діапазону регіонів і кліматів по всьому світу. Дослідники написали:

"Усе це неймовірно захопливі прориви, які готові зробити революцію в нашому розумінні еволюції людини".

Новини археології

Нове дослідження показало, що викопна щелепа віком 1,4 мільйона років належить раніше невідомому родичу людини з Південної Африки.

Вимерлий родич людини належить до роду Paranthropus, чиє прізвисько - "людина-коваликівка" через його масивні щелепи і величезні корінні зуби. Але нещодавно виявлений вид Paranthropus має більш мініатюрну щелепну кістку та зуби, що вказує на те, що прізвисько "ковалик" може бути не таким вже вдалим.

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