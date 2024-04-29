Перегони за висадку астронавтів на поверхню Місяця отримали назву "Програма Аполлона на стероїдах".

Японія може випередити Китай у питанні висадки на Місяць, оскільки президент США Джо Байден пообіцяв, що японський астронавт стане першим неамериканцем, який приземлиться на місячну поверхню під час того, що NASA називає новими "космічними перегонами".

Згідно з планом, викладеним Байденом і прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою 10 квітня, Японія тісно співпрацюватиме зі США, щоб відправити одного зі своїх астронавтів на Місяць у межах місії NASA "Артеміда" спочатку у 2028 році, а потім у 2032 році, пише Independent.

Це ставить Японію в конкуренцію Китаю, який раніше оголосив про плани відправити астронавтів на Місяць до 2030 року.

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Китай також планує побудувати спільну з Росією місячну базу до 2035 року на тлі того, що глава NASA Білл Нельсон неодноразово називав новою "космічною гонкою".

"Ми вважаємо, що більша частина їхньої так званої цивільної космічної програми є військовою програмою. І я думаю, що, по суті, ми беремо участь у перегонах", - заявив Нельсон раніше цього місяця, маючи на увазі Китай.

Тепер прагнення Японії випередити Китай може спонукати Пекін розширити свої власні плани, повідомили аналітики газеті South China Morning Post.

Китай уже активізував свою космічну програму, успішно побудувавши свою космічну станцію і плануючи найближчими днями посадити зонд на зворотний бік Місяця, який постійно обернений від Землі.

Китай також може почати дослідження південного полюса Місяця в пошуках води за допомогою безпілотних місій, запланованих на 2026 і 2028 роки.

"Китай домігся видатних успіхів, особливо за останні 10 років, але вони дуже, дуже потайливі", - сказав Нельсон, який неодноразово попереджав, що Китай може претендувати на будь-які місячні водні ресурси як на свої власні.

"Китай дійсно вклав у це багато грошей, і в їхньому бюджеті є багато можливостей для зростання. Я думаю, що нам просто краще не втрачати пильності", - додав глава NASA.

Тим часом пропонована спільна місія США і Японії спиратиметься на японський досвід управління герметичним марсоходом на Місяці, тоді як США забезпечуватимуть польоти і підготовку астронавтів, а також "керуватимуть ризиками цих складних і надихаючих місій на поверхню Місяця", згідно із заявою Білого дому.

"Вони прекрасно розуміють, що конкурують із Китаєм в освоєнні Місяця, тому це буде програма "Аполлон" на стероїдах", - сказав Кадзуто Судзукі, професор науково-технічної політики Токійського університету.

Дослідження Місяця - деталі

Вашингтон доручив NASA створити єдиний стандарт часу на Місяці та інших небесних тіл. Як повідомляє Reuters, доручення пов'язане з тим, що Сполучені Штати прагнуть установити міжнародні норми в космосі на тлі зростаючих місячних гонкок між країнами і приватними компаніями.

За даними видання, глава Управління з науки і технологічної політики Білого дому (OSTP), згідно з документом, з яким ознайомився Reuters, доручив космічному агентству працювати з підрозділами уряду США, щоб до кінця 2026 року розробити відповідний план для створення скоординованого місячного часу (LTC).

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