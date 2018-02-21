Українські співачки засвітилися на концерті у Кремлівському палаці (фото, відео)

13:32, 21 лютого 2018
Суспільство
1994 0
Повалій виступила з Майдановим / фото instagram.com/tpovaliyofficial

Фото і відео з виступу артисток з'явилися на сторінках в Instagram.

Повалій виступила разом з Денисом Майдановим. "З Денисом запалили", - підписала вона фотографію.

Варто зазначити, що Денис Майданов підтримує політику президента РФ Володимира Путіна.

Світлана Лобода виконала на концерті кавер-версію пісні "Крыса-ревность" з репертуару російської зірки Григорія Лепса.

#очемпоютмужчины #лобода

Допис, поширений Leonid Tulyakov (@leonardo724)

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, українська співачка Ані Лорак, яка співає і працює в Росії, розважала гостей на розкішному весіллі доньки віце-президента Федерації кінного спорту Росії, бізнесмена Володимира Туганова.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #світлана Лобода в Росії#концерт у Москві#Повалій у Росії