Українські співачки засвітилися на концерті у Кремлівському палаці (фото, відео)
13:32, 21 лютого 2018Суспільство
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Українські артиски Повалій і Лобода виступили в Москві.
Повалій виступила з Майдановим / фото instagram.com/tpovaliyofficial
Українські артистки Світлана Лобода і Таїсія Повалій 20 лютого виступили в Москві на концерті "Про що співають чоловіки".
Фото і відео з виступу артисток з'явилися на сторінках в Instagram.
Повалій виступила разом з Денисом Майдановим. "З Денисом запалили", - підписала вона фотографію.
Варто зазначити, що Денис Майданов підтримує політику президента РФ Володимира Путіна.
Світлана Лобода виконала на концерті кавер-версію пісні "Крыса-ревность" з репертуару російської зірки Григорія Лепса.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, українська співачка Ані Лорак, яка співає і працює в Росії, розважала гостей на розкішному весіллі доньки віце-президента Федерації кінного спорту Росії, бізнесмена Володимира Туганова.
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