Ані Лорак розважала гостей на розкішному весіллі доньки російського олігарха (відео)

Віце-президент Федерації кінного спорту Росії, бізнесмен Володимир Туганов видав 20-річну доньку Світлану заміж Розкішне весілля пройшла в московському ресторані "Сафиса". Серед гостей свята були партнери Туганова по бізнесу — постійні резиденти списку Forbes Ігор Кесаев ($2,4 млрд) і Сергій Кациев ($1,1 млрд), які володіють акціями "Діксі", "Вікторії", вежею Mercury City Tower в "Москва-Сіті", тютюновим бізнесом і т. д. За одним столом з Тугановым, Кесаєвим і Кациевым також сиділа екс-дружина глави "Роснафти" Ігоря Сєчіна Марина, яка є президентом Федерації кінного спорту РФ, співробітником якого є батько нареченої. До речі, сам Володимир Туганов двічі виступав на Олімпійських іграх, проте не займав призових місць. Також серед гостей були сенатор, екс-глава Північної Осетії Таймураз Мамсуров, музикант Михайло Турецький, IT-girl Ольга Калаева і Тамара Дзуцева. На розважальну програму для гостей весілля було витрачено понад 10 мільйонів рублів. Вели весілля Андрій Малахов і Аврора, співали Валерій Меладзе, Ані Лорак, італійський тенор Алессандро Сафіна та інші. До речі, дівчатка, якщо Ви захотіли сережки як у нареченої, то швидше за все доведеться на них підкоп. Вартість діамантових прикрас - майже 4 мільйони рублів.

