Ані Лорак розважала гостей на розкішному весіллі доньки російського олігарха (відео)

На розважальну програму для гостей весілля було витрачено понад 10 мільйонів рублів. Вели весілля Андрій Малахов і Аврора, співали Валерій Меладзе, Ані Лорак, італійський тенор Алессандро Сафіна та інші.

Українська співачка Ані Лорак, яка співає і працює в Росії, розважала гостей на розкішному весіллі доньки віце-президента Федерації кінного спорту Росії, бізнесмена Володимира Туганова. Про це повідомляє Super в своєму Instagram.

Святкування проходило в московському ресторані "Сафиса". "На розважальну програму для гостей весілля було витрачено понад 10 мільйонів рублів. Вели весілля Андрій Малахов і Аврора, співали Валерій Меладзе, Ані Лорак, італійський тенор Алессандро Сафіна та інші", - сказано в повідомленні.

Ані Лорак з'явилася на пишному заході в червоній сукні з відкритими плечима.